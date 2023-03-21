На засіданні Ставки йшлося про ситуацію на фронті, ймовірні дії військ РФ і захист інформації – ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Як йдеться на сайті Офісу президента, йшлося про ситуацію на фронті, ймовірні дії військ РФ і захист інформації.

«Учасники заслухали доповідь Головнокомандувача ЗСУ про оперативну обстановку на основних напрямках фронту. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій у межах зон відповідальності ОСУВ «Хортиця», «Таврія», «Одеса» та «Північ». Керівник розвідки поінформував присутніх про ймовірні дії противника у найближчій перспективі. Члени Ставки також розглянули питання забезпечення сил оборони боєприпасами, зокрема календар надходження зброї та боєприпасів від партнерів України. Окрему увагу приділили питанню захисту інформації та запобігання її витоку», – йдеться в повідомленні ОПУ.

Попереднє засідання Ставки також було зосереджене на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту.

За даними Генштабу ЗСУ, російська армія здійснює спроби вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього війська РФ зосереджують свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби ЗСУ відбили понад 120 атак російських військ.