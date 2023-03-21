Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Рада збільшила видатки бюджету на понад 500 млрд грн, переважно на оборону

На засіданні 21 березня парламент ухвалив відповідний закон у цілому 325 голосами, повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк

Верховна Рада України збільшила видатки державного бюджету на 2023 рік на 537,2 мільярда гривень, з яких 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки і оборони, повідомила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

«Зокрема, 518 мільярдів гривень спрямовується на потреби війська (грошове забезпечення військових, харчування, та виробництво і закупівлю спеціального обладнання, зокрема БПЛА). 19 млрд грн спрямовується на поповнення Резервного фонду державного бюджету, який використовується для непередбачених і невідкладних заходів», – написала Підласа у фейсбуці.

За її словами, бюджетний комітет додав до проєкту закону норму про те, що кошти Резервного фонду мають бути використані, зокрема, на виплату одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців (не менше ніж три мільярди гривень у 2023 році) і на будівництво фортифікаційних споруд (не менше ніж два млрд грн).

На засіданні 21 березня парламент ухвалив відповідний закон у цілому 325 голосами, повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Закон набуде чинності після підпису президента.

13 березня уряд запропонував парламенту внести ці зміни до державного бюджету.

3 листопада Верховна рада ухвалила закон про державний бюджет України на 2023 рік. Тоді доходи держбюджету були передбачено у сумі 1,3 трильйона гривень, видатки на рівні 2,6 трильйона гривень.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG