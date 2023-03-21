«Жодної конкретики немає» – Зеленський про можливу розмову з лідером Китаю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтвердження його телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпінем поки що немає. Про це голова держави сказав 21 березня на пресконференції із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, який перебуває в Києві.

«Щодо зустрічі чи розмови з Китаєм – якісь сигнали ми отримували, але ніякого підтвердження не було. Конкретики поки що ніякої немає», – сказав Зеленський.

Лідер Китаю відучора перебуває з триденним візитом у Москві, де, зокрема, проводить переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

В Офісі президента України 16 березня заявили, що переговори про можливу розмову між президентом України Володимиром Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпіном тривають, але поки що рано говорити про те, чи відбудеться така розмова.

Як заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, президент України відкритий до розмов і з іншими лідерами, а не лише з Сі Цзіньпіном, щоб «пояснити природу війни і сказати, чому, не враховуючи позиції України, цю війну не можна закінчити».

«Чому підтримка, наприклад, тільки російської сторони, по-перше, не приведе до завершення війни, а по-друге, не додасть балів Китаю як глобальному гравцеві, який розуміє природу війни і розуміє, як її закінчити», – додав він.

Китай раніше запропонував стати посередником у встановленні миру в Україні, що було сприйнято в Україні та на Заході скептично, враховуючи дипломатичну підтримку Китаєм Росії.

Нещодавно новий очільник МЗС Китаю Цінь Ган заявив, що Захід «розпалює вогонь» війни наданням Україні зброї. Він повторив тезу про нейтральну позицію Пекіна у війні, але також заявив, що має «безмежну дружбу» з Росією, відмовившись критикувати вторгнення РФ в Україну чи навіть називати це вторгненням.