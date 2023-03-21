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Прем’єр Японії прибув до Києва – ЗМІ

Як повідомлялося, у Києві Фуміо Кісіда зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув до Києва, повідомляє японське інформаційне агентство Kyodo.

Про візит японського прем’єра не повідомлялося заздалегідь і стало відомо сьогодні.


Як повідомили в МЗС Японії, Фуміо Кісіда зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і висловить «свою повагу до мужності та наполегливості українського народу, який став на захист своєї Батьківщини».

Кісіда отримав запрошення відвідати Київ від Володимира Зеленського під час участі українського президента в онлайн-саміті «Групи семи», присвяченому роковинам російського вторгнення в Україну. Японія зараз головує у G7. З Києва японський прем’єр з візитом вирушить до Польщі.

Японія надає Україні економічну та гуманітарну підтримку, також приєдналася до країн, які запровадили санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.

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