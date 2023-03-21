Прем’єр Японії відвідає Київ і висловить «повагу до мужності українського народу» – МЗС

Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда відвідає Київ для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, повідомило 21 березня міністерство закордонних справ Японії.

Телерадіокомпанія NHK показала, як Кішіда сідає на потяг у польському прикордонному місті Перемишль.



Прем’єр Японії як представник країни-члена Великої семи висловить солідарність і підтримку Україні після вторгнення Росії більше року тому, заявили в міністерстві. Кішіда висловить «свою повагу до мужності та наполегливості українського народу, який став на захист своєї Батьківщини».

Японія надає Україні економічну та гуманітарну підтримку, також приєдналася до країн, які запровадили санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.