Японія виділить Україні 5,5 млрд дол – прем’єр

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про нову фінансову допомогу Україні у розмірі 5,5 млрд доларів. Також він повідомив, що перші роковини війни РФ проти України 24 лютого буде відзначено проведенням онлайн-саміту країн «Групи семи» (G7) з участю президента України Володимира Зеленського.

Кісіда, виступаючи на глобальному форумі в Токіо, організованому японським аналітичним центром, сказав, що Україна все ще страждає від російського вторгнення, і її народу потрібна допомога, щоб відновити своє повсякденне життя та інфраструктуру, яка сильно постраждала від російських атак, передає агенція Associated Press.

Японія приєдналася до Сполучених Штатів і європейських країн у введенні санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну, та надає гуманітарну й економічну підтримку Україні.

Японія також побоюється можливого впливу війни у Східній Азії, де китайська армія стає все більше посилює напруженість навколо самоврядного Тайваню, який Пекін вважає своєю територією.