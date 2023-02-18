Очільники МЗС країн «Великої сімки» домовилися щодо посилення санкцій проти Росії

На фоні повномасштабної війни в Україні, очільники МЗС країн G7 оголосили про посилення санкцій проти Росії та держав, які матеріально підтримують агресію, пише Тagesspiegel.

Видання відзначає, що міністри у Мюнхені, де відбувається конференція з безпеки, домовилася продовжувати підтримку України та посилити санкційний тиск на Росію.

Окрім того, вони також призвуть треті країни припинити надавати допомогу РФ, інакше ті зіткнуться з «великими витратами».

Країни G7 також розкритикували ядерні погрози Кремля, йдеться в повідомленні.

«Безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною, і будь-яке використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї призведе до важких наслідків», – заявив міністр закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса, головуючий на зустрічі міністрів закордонних справ G7.

Члени «Великої сімки» підтвердили й свою «непохитну солідарність» з Україною та засудили триваючі російські напади на українських цивільних та об’єкти інфраструктури.

28 січня країни «Групи семи» запропонували Євросоюзу встановити стелю цін на російські нафтопродукти до 110 доларів за барель, проте погодяться і на 100 доларів.

У грудні 2022 року почала діяти стеля цін на російську нафту, що експортується морем, у 60 доларів за барель. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін заборонив продаж російської нафти та нафтопродуктів країнам, які погодилися зі стелею цін.