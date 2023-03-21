Сі Цзіньпін запросив Путіна і Мішустіна до Китаю

У Москві сьогодні відбуваються офіційні зустрічі голови КНР із представниками влади Росії. Сі Цзіньпін приїхав із державним візитом до Росії 20 березня, тоді пройшли його неформальні переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

На зустрічі з головою уряду Росії Михайлом Мішустіним 21 березня китайський лідер заявив, що запросив Путіна відвідати цього року Китай. Запрошення отримав і Мішустін – Сі Цзіньпін зазначив, що особисто з ним зміг познайомитися лише сьогодні. Сі знову зазначив, що Росія стала першою країною, яку він відвідав після свого обрання головою КНР на третій термін, оскільки «Китай і Росія – найбільші держави та стратегічні партнери».

За словами Мішустіна, Росія і Китай працюють над спільним логістичним проєктом щодо транссибірського і трансазійського маршрутів. За словами Сі Цзіньпіна, ці проєкти дозволять суттєво збільшити обсяг перевезень. Загальний товарообіг між країнами досягне, як очікується, 200 мільярдів доларів уже 2023 року.

Пізніше розпочалися переговори китайського лідера з Путіним – за участю членів делегацій. З російського боку в переговорах беруть участь, зокрема, Дмитро Медведєв, Сергій Шойгу, Сергій Лавров, Ельвіра Набіулліна.

Після переговорів очікуються заяви обох лідерів для преси.

Візит Сі Цзіньпіна відбувається через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна за підозрою в скоєнні воєнних злочинів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що візит Сі Цзіньпіна до Москви свідчить про те, що Китай готує «дипломатичне прикриття» ймовірним російським злочинам в Україні.

США висловили сподівання, що Сі Цзіньпін під час своїх зустрічей із Путіним виступатиме за припинення війни РФ в Україні, яке включає повне виведення російських військ. Китайські мирні пропозиції, опубліковані раніше, не згадували виведення військ.

Західні ЗМІ з початку року писали про те, що китайське керівництво розглядає можливість постачання Москві різних видів озброєнь, зокрема БПЛА, артилерії та боєприпасів. У лютому Ентоні Блінкен попередив про серйозні наслідки для Пекіна у разі початку постачання озброєнь Москві. Китай, у свою чергу, стверджував, що країна дотримується нейтралітету і не продає зброю у зони конфлікту.