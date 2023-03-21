Чому Кремль так розлютила українська пропозиція перейменувати Росію на Московію?

Уряд України «опрацьовую питання» можливості і доцільності перейменування Росії на Московію після доручення, яке дав президент Володимир Зеленський. Доручення з’явилось раніше у березні після того, як відповідна петиція про перейменування Росії на Московію набрала потрібні 25 тисяч голосів на сайті Офісу президента України. В Росії, між тим, дуже гостро відреагували на таку ідею з перейменуванням і вдалися до образливих назв для самої України. Не так давно на сайті Офісу президента України з’явилася петиція про перейменування назви «Росія» на «Московія» та заміни термінів «російський» на «московський», а «Російська Федерація» – на «Московська федерація». Автор петиції наполягав, що «історичною назвою Росії є Московія». Петиція набрала понад 25 тисяч підписів і на неї відповів президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що «порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки», і попросив уряд разом з науковими установами комплексно опрацювати це питання. Петиція «Історичною назвою Росії є Московія. Те саме стосується державних утворень столичного князівства, столичного царства, імперії. 22 жовтня 1721 року, тобто 301 рік тому, московський цар Петро I проголосив Московське царство Російською імперією. Тільки 301 рік існує Росія», – зазначила авторка запущеної восени минулого року петиції Валерія Шахворостова.

Історичною назвою Росії є Московія. 22 жовтня 1721 року московський цар Петро I проголосив Московське царство Російською імперією

За її словами, зміна назви дала б підстави для того, щоб у подальшому було експропрійовано історію Русі. Зокрема, для іноземців Rus (Русь) і назви Russia, Russie, Russland (Росія) на вигляд майже тотожні. «Це призводить до плутанини на міжнародному рівні. Пишуться художні книги, знімаються фільми, де Росію представлено як Русь, що є неприпустимим», – наголошується в петиції. «Офіційна зміна назви держави – це потужний інформаційний хід на міжнародному рівні. Він створить у Росії та інших країнах запит на запитання: «Що таке Московія? Чому українці перейменували Росію на Московію?». Це запустить хвилю пошуку інформації», – переконана авторка петиції Валерія Шахворостова.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що ідея змінити назву країни Росія на Московія цікава і потребує додаткового опрацювання. Про це він сказав в ефірі телемарафону 12 березня.

Мені ця ідея, так би мовити, симпатична, але своє слово мають сказати експерти

«Будемо говорити з експертами, розглядати це питання. Очевидно, що воно має історичне підґрунтя, тому що історія з «Московією» з'явилася за часів Петра I, який вирішив переписати, у тому числі завдяки деяким українським діячам, історію Московії, і, власне, тоді виникла назва «Росія». Таким чином вони з тих часів намагалися забрати історію Русі-України, Києва і прибрати її для Санкт-Петербурга, Москви, тундри і всіх інших місць», – зазначив глава МКІП. Ткаченко підкреслив, що в цьому питанні потрібні консультації з експертами. «Мені ця ідея, так би мовити, симпатична, але своє слово мають сказати експерти», – додав він. Секретар РНБО Олексій Данілов висловив свою думку щодо ініціативи перейменувати Росію у Московію, коли його про це запитали в інтерв’ю Радіо Свобода. «Всі речі мають називатися своїми іменами. Це ж точно не демократичний режим. Це точно вже після того, як він вийшов в ось цю стадію після 24 лютого 2022 року – це сучасні «гітлери». Їм треба обов’язково мати назву. І ця назва має їх супроводжувати довгий проміжок часу», – сказав Данілов.

За його словами, Захід помилково вважає, що Росія має стосунок до Європи. «Росія – це країна з тих, що йдуть із Золотої Орди, з тих країв, це суцільна Азія. Нічого тут страшного немає. Просто це треба визнати як історичний факт, зрозуміти, що те, що вона тут поцупила, з нашої країни, що воно повернеться, тому що по-іншому воно не буде ніяк. І тоді це буде звичайна азійська країна», – додав він. Реакція Москви Нещодавно президент Росії Володимир Путін сам попереджав про небезпеку розпаду російського народу на, як він сам висловився, «московитів, уральців та інших…». У Кремлі назвали «безглуздим курйозом» доручення президента Зеленського опрацювати питання про перейменування Росії на Московію.

Яка різниця, як ми будемо їх називати? Воювати доведеться що з Росією, що з Московією

«Ви знаєте, це, напевно, належить до таких безглуздих курйозів, подібні повідомлення або подібні рішення», – заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, зазначивши, що до цього «треба ставитися з посмішкою». За його словами, «багато було таких жартів із цього приводу, не думаю, що треба якісь нові жарти відпускати». «Російська Федерація, як би хто її не називав, залишиться великою державою, великою країною, і вона залишиться Росією», – наголосив Пєсков.

На тлі, як висловився сайт ТСН, «гучної істерики росіян» через петицію про перейменування Росії на Московію заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв запропонував змінити назву України. У телеграмі Медведєв вкотре назвав президента України Володимира Зеленського «нацистом», як це робить російська пропаганда з перший днів війни. (9 травня 2022 року, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, президент України Володимир Зеленський заявив: «Ми пишаємося нашими предками, які разом з іншими народами у складі антигітлерівської коаліції перемогли нацизм». І додав: «Той, хто вже повторює сьогодні жахливі злочини гітлерівського режиму, наслідує нацистську філософію, копіює все, що робили вони», – сказав президент. – ред.) «Наша відповідь? Ні, звісно, не «Хохляндія» (похідне слово від зневажливої назви українця – ред.). І тим більше не «Малоросія». Тільки Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!», – написав Медведєв, пропонуючи назвати Україну німецькою мовою, що в перекладі означає «свинячий бандерівський рейх».

Степан Бандера: у пошуках історичної правди Степан Бандера був лідером українських націоналістів, який став суперечливою постаттю, особливо на міжнародній арені. Чимало українців ставляться до Бандери як до героя визвольної боротьби, інші називають його «нацистським прислужником». Польща й Ізраїль наполягають, що послідовники Бандери брали участь у брутальних етнічних чистках, від яких загинули тисячі поляків і євреїв. Москва розглядала Бандеру як заклятого ворога. Радянська, а пізніше російська пропаганда створили з нього символ боротьби проти Кремля. Степан Бандера народився у 1909 році в селі Старий Угринів на Івано-Франківщині. Він став відомим через політичні замахи проти представників польської влади. У 1936 році Бандеру засудили в Польщі за членство в Організації українських націоналістів (ОУН) і організацію вбивства польського міністра внутрішніх справ Броніслава Перацького, який проводив жорстокі акції проти українського населення. Ідеологія Бандери була типовою для багатьох країн, партій та рухів 1930-х років і відзначалась радикалізмом і недемократичністю та тоталітарними тенденціями. У 1941 році Бандеру обрали головою проводу ОУН(б), який ухвалює Акт про відновлення Української держави. У документі йшлося і про співпрацю з нацистською Німеччиною, яка під проводом Гітлера мала б допомогти Україні визволитися від московської окупації. Спершу німці загравали з Бандерою, але влітку 1941 року його заарештувало гестапо за відмову відкликати Акт про державність. Близько півтори тисячі членів ОУН (б) були заарештовані нацистами, багатьох з них німці розстріляли. Бандера провів більшу частину війни в нацистському концтаборі «Заксенгаузен». Два його брати загинули в концтаборі «Аушвіц». Батька Бандери закатував радянський НКВС, а сестри провели багато років в таборах ГУЛАГу. Наприкінці 1944 року нацисти випустили Бандеру з концтабору у сподіванні сформувати новий антирадянський альянс із українськими націоналістами. Бандера покинув Німеччину і повернувся на її територію вже після завершення Другої світової війни. Зі свого осередку в Мюнхені він співпрацював із британськими і західнонімецькими спецслужбами, надаючи підтримку у проведенні таємних операцій у Західній Україні. Бандеру вбив агент КДБ у Мюнхені в 1959 році. Що кажуть політики? У 2008 році український парламент вирішив відзначити ювілей Бандери на державному рівні. У 2010 році президент України Віктор Ющенко посмертно присвоїв Бандері звання Героя України. Через кілька місяців, після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича, Донецький окружний адміністративний суд скасував цей указ. Суд пояснив це тим, що звання Героя можна присвоювати лише громадянам України. У 2010 році Європейський парламент за ініціативою польських депутатів висловив жаль через указ Ющенка, зазначивши, що «ОУН співпрацювала з нацистською Німеччиною». У відповідь депутати трьох обласних рад Західної України назвали це «наклепом». У 2018 році група конгресменів США звинуватила Україну у прославлянні «нацистських колаборантів», таких як Бандера. Тодішній директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович це назвав «змішуванням некомпетентності та свідомого спотворення інформації». Петро Порошенко як президент України у 2017 році заявляв, що Бандера зробив «величезний внесок» у національно-визвольний рух і закликав оцінити його постать комісію з історичних питань. Володимир Зеленський як кандидат у президенти у 2019 році казав, що Степан Бандера «герой для якогось відсотка українців», «один з тих людей, які захищали свободу України», а згодом наголошував, що відповідь про роль Бандери має дати час. Громадська думка в Україні залишається поділеною щодо того, чи був Бандера національним героєм, як вважають його прихильники й частина українських патріотів, а чи злочинцем, як стверджують його супротивники, а також антиукраїнська пропаганда. Згідно з опитуваннями, позитивно до Бандери ставляться 36 відсотків українців, негативно – 34 відсотки. Словом «бандерівець» деколи називають українських націоналістів чи загалом патріотів України – чи то в позитивному сенсі, чи в негативному.

А речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що петиція про можливе перейменування Росії на Московію є «свідченням спроби створення «антиРосії». «Бункерний (у Росії називають так Зеленського – ред.) щодня доводить нашу правоту. Ось ще одне свідчення спроби створення з України «антиРосії», – написала вона.

Коментарі українців Мовна редакторка Ольга Васильєва у фейсбуці нагадала, що була першою за створення петиції ще в березні 2022 року – невдовзі після нападу Росії на Україну, але її ініціатива тоді не пройшла.

Це справа кожного народу, як творити свою мову

За її словами, кожен народ має право називати іноземні країни так, як це диктується мовними особливостями та історичними традиціями. За її словами, іспанці називають Україну «УкрАніа», а греки «УкранІа». «Це справа кожного народу, як творити свою мову», – написала Васильєва. Вона дала підбірку, як називають себе інші народи і як вони називаються в українській мові: Остепррайх – Австрія (чехи і словаки називають Австрію РакУско) Мадьярорсаг – Угорщина Дорйчланд – Німеччина Тюркіє – Туреччина Еллада – Греція Свер’є – Швеція Норге – Норвегія Суомі – Фінляндія Сакартвело – Грузія Хайастан – Вірменія Шкіперія – Албанія Бгарат – Індія Чжунго – Китай Міср – Єгипет Ніхон – Японія Сергій Борщевський, письменник, дипломат, експерт Центру вивчення Росії вважає, що Росія як самоназва справді з’явилася лише якихось 300 років тому (1721) на заміну попередньої – Московське князівство.

Самоназва Росія маніпулятивна, яка дала і дає цьому утворенню можливості довільного псевдонаукового трактування історії

«Самоназва Росія маніпулятивна, яка дала і дає цьому утворенню можливості довільного псевдонаукового трактування історії як для внутрішнього вжитку (живлячи, між іншим, доктрину так званого «русского мира»), так і за її межами, на міжнародній арені», – вважає Борщевський. За його словами, перейменування Росії на Московію – питання політичне. «І до речі, непогано було б доручити МЗС опрацювати з партнерами (передусім із країнами Балтії, Польщею, Чехією) питання їхнього приєднання (після України) до перейменування», – додає експерт.