Данілов висловився щодо ініціативи перейменування Росії у Московію

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов висловив свою думку щодо ініціативи перейменувати Росію у Московію, коли його про це запитали в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Всі речі мають називатися своїми іменами. Це ж точно не демократичний режим. Це точно вже після того, як він вийшов в ось цю стадію після 24 лютого 2022 року – це сучасні «гітлери». Їм треба обов’язково мати назву. І ця назва має їх супроводжувати довгий проміжок часу», – сказав Данілов.

За його словами, Захід помилково вважає, що Росія має відношення до Європи.

«Росія – це країна з тих, що йдуть із Золотої Орди, з тих країв, це суцільна Азія. Нічого тут страшного немає. Просто це треба визнати як історичний факт, зрозуміти, що те, що вона тут поцупила з нашої країни, що воно повернеться, тому що по-іншому воно не буде ніяк. І тоді це буде звичайна азійська країна», – додав він.

Нещодавно на сайті Офісу президента з’явилася петиція про перейменування назви «Росія» на «Московія» та заміни термінів «російський» на «московський», а «Російська Федерація» – на «Московська федерація». Автор петиції наполягав, що «історичною назвою Росії є Московія».

Петиція набрала понад 25 тисяч підписів і на неї відповів президент.

Володимир Зеленський зазначив, що «порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки» і попросив уряд разом з науковими установами комплексно опрацювати це питання.