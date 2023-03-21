Зеленський прийняв запрошення Кісіди взяти участь в у саміті G7 онлайн – ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Фуміо Кісідою, повідомляє Офіс президента 21 березня.

Він назвав символічним, що Кісіда здійснив свій перший візит до України в день річниці початку звільнення українських територій і почав його з Бучі, яка пережила російську окупацію.

Зеленський також подякував прем’єру Японії за військову, гуманітарну, фінансову та санкційну підтримку, яку ця країна надає Україні.

За повідомленням, під час зустрічі сторони обговорювали спроби Росії посилити агресію та нагальні безпекові потреби України.

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«Володимир Зеленський і Фуміо Кішіда обговорили взаємодію в межах головування Японії в «Групі семи». Зокрема, Президент України повідомив, що прийняв запрошення голови японського уряду взяти участь в онлайн-форматі у саміті G7, запланованому на травень у Хіросімі», – заявляє Офіс президента.

За даними Зеленського, Японія наразі застосувала 18 пакетів санкцій у зв’язку з російською агресією.

Як цитує пресслужба, Кісіда, своєю чергою, наголосив на солідарності з Україною.

«Японія й далі підтримуватиме Україну, доки мир не повернеться на її прекрасну землю», – заявив він.

Прем’єр-міністр Японії, яка зараз головує в «Групі семи», Фуміо Кісіда прибув до Києва 21 березня.