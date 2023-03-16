Японія перекинула понад пів тисячі військових на острів біля Тайваню

Японія у четвер, перекинула близько 570 військовослужбовців підрозділів сухопутних сил самооборони, включаючи ракетні протиповітряні та протикорабельні частини, на віддалений південний острів Ісігакі, що неподалік Тайваню, повідомляє Japan Times.

За даними видання, перекидання провели «у відповідь на активізацію військових дій Китаю у довколишніх водах». Китайські кораблі, за повідомленнями японської влади, неодноразово заходили до територіальних вод Японії навколо безлюдних островів.

У грудні китайські збройні сили направили кілька десятків літаків та групу кораблів у зону розпізнавання протиповітряної оборони Тайваню, повідомляли в Міноборони острова.

У тому ж місяці Японія оприлюднила найбільший план нарощування свого військового потенціалу з часів Другої світової війни, після якої країна ухвалила «пацифістську Конституцію» за американським проєктом. Японський оборонний бюджет стане третім у світі – після США та Китаю.

За словами прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, нарощування військових потужностей – це відповідь на різні виклики безпеки, з якими стикається країна. На стурбованість японського уряду вплинув російський прецедент вторгнення в Україну, який може використати Китай для нападу на Тайвань. А це загрожуватиме сусіднім японським островам, порушить маршрути постачання і перекриє шляхи нафтотанкерам.

Відповідно до конституції, Японія «на вічні часи відмовляється від війни як суверенного права нації, а також від загрози або застосування збройної сили як засобу вирішення міжнародних суперечок». Також у законі зазначено, що в Японії «ніколи надалі не створюватимуться сухопутні, морські та військово-повітряні сили, як і інші засоби війни». Проте пізніше трактування розширили, за змістом розвівши оборону та війну. Зараз у Японії немає армії, але є Сили самооборони, і офіційно зброя закуповується для оборонних цілей.