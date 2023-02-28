Японія посилила санкції проти Росії

Влада Японії оголосила про заморожування активів 48 фізичних осіб і 74 організації з Росії у звʼязку з річницею повномасштабного російського військового вторгнення в Україну.

До нового списку санкцій, зокрема, потрапили заступник міністра оборони Росії Віктор Горемикін і президент концерну «Калашников» Алан Лушніков. Обмеження також стосуються начальника управління президента Росії із забезпечення діяльності Держради Олександра Харічева, його заступника Бориса Рапопорта та Турпал-Алі Ібрагімова, названого родичем голови Чечні Рамзана Кадирова. Також під санкції потрапили співробітники Генштабу Збройних сил Росії та обчислювального центру при Генштабі.

Уряд Японії запроваджує обмеження щодо холдингової компанії «Ак Барс», федерального центру подвійних технологій «Союз» та холдингу «Роселектроніка», інститутів та дослідницьких центрів, повʼязаних з військово-промисловим комплексом, у тому числі фізичного інституту ім. П.М. Лебедєва.

До списку організацій, активи яких у разі виявлення будуть заморожені, увійшли НВО «Квант», суднобудівний завод «Вимпел», конструкторське бюро «Факел» та ВАТ «Радіоавіоніка». Крім того, санкції запроваджуються щодо «Росбанку» та угруповання «Вагнера».

До окремого списку санкцій увійшли представники анексованого Росією Криму, угруповань «ДНР» і «ЛНР», а також особи, причетні до анексії частин Запорізької та Херсонської областей України.

Ще в одному списку перераховані організації, щодо яких запроваджуються експортні обмеження.

25 лютого премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив про розширення санкцій. Йшлося про заморожування активів 120 російських фізичних та юридичних осіб. Японія заборонить експорт товарів, які можуть зміцнювати російську промисловість, такі як деталі для безпілотників. Загалом у обмежувальних списках Японії перебувають близько 900 росіян та приблизно 450 російських організацій та компаній.

Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Японія запровадила санкції щодо російського президента Володимира Путіна, найвищих посадових осіб країни та їхніх родичів, банків та підприємств, а також позбавила Росію статусу найбільшого сприяння в торгівлі. Водночас Токіо оголосив, що надаватиме військову та гуманітарну допомогу Україні.

Росія внесла Японію до списку «недружніх країн» і заявила, що виходить із діалогу з Японією про налагодження спільної господарської діяльності на Південних Курилах. Росія заборонила японським морякам рибалити поблизу Південних Курил. Таке право їм надавала російсько-японська угода 1998 року.