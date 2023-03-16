КНДР запустила ракету в бік Японського моря перед зустріччю лідерів Південної Кореї і Японії

Північна Корея запустила ймовірну міжконтинентальну балістичну ракету в бік Японського моря. Це сталося перед зустріччю 16 березня президента Південної Кореї Юн Сок Йоля і прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди в Токіо. Це перший візит південнокорейського лідера до Японії за понад десять років.

Південнокорейські військові повідомили, що ракету запустили о 7:10 за місцевим часом із Пхеньяна. За даними Міноборони Японії, тривалість польоту становила близько 70 хвилин, максимальна висота – 6 тисяч кілометрів.

За попередніми даними, ракета пролетіла близько тисячі кілометрів і впала в Японському морі за межами виняткової економічної зони, повідомляє NHK.

Цього тижня Північна Корея здійснила кілька ракетних запусків на тлі спільних військових навчань Південної Кореї та США, які Пхеньян засуджує як ворожі дії.

Минулого року Північна Корея запустила безпрецедентну кількість ракет, зокрема, міжконтинентальні балістичні ракети, які, як стверджується, можуть досягти материкової частини Сполучених Штатів. Крім того, Північна Корея відновила підготовку до свого першого з 2017 року ядерного випробування.

Програми Північної Кореї щодо розробки балістичних ракет та ядерної зброї заборонені резолюціями Ради безпеки ООН. Однак Пхеньян заявляє, що розробка зброї необхідна для протидії «ворожій політиці» Вашингтона і його союзників.

Наприкінці січня міністри оборони США та Південної Кореї домовилися розширити програму спільних військових навчань. Сторони також планують розширити американську присутність у регіоні й доставити туди винищувачі F-22, F-35 та авіаносці з ядерними двигунами.