КНДР запустила дві балістичні ракети на тлі військових навчань США і Південної Кореї

Північна Корея 14 березня провела випробування двох балістичних ракет малої дальності, через день після того, як Сполучені Штати Америки і Південна Корея почали військові навчання, які Пхеньян розглядає як «репетицію вторгнення».

Як повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, ракети були випущені близько 7:40 ранку (пізній вечір 13 березня – за київським часом) із Південної провінції Хванхе, поблизу західного узбережжя країни, і пролетіли приблизно 620 кілометрів, перш ніж впасти в море.

Південнокорейські військові назвали зазапуски ракет «серйозною провокацією», яка підриває стабільність на Корейському півострові.

Індійсько-тихоокеанське командування США заявило, що останні запуски не становлять безпосередньої загрози для персоналу чи території США, або для їхніх союзників, але наголосило, що незаконні програми озброєння КНДР мають дестабілізуючий ефект.

13 березня південнокорейські й американські сили розпочали спільні навчання під назвою «Щит свободи», найбільші за п’ять років. Пхеньян попередив, що такі навчання можуть розглядатися як «оголошення війни».

У Сеулі заявили, що вранці 12 березня Північна Корея запустила ракету з підводного човна.

Минулого року Північна Корея запустила безпрецедентну кількість ракет, зокрема, міжконтинентальні балістичні ракети, які, як стверджується, можуть досягти материкової частини Сполучених Штатів. Крім того, Північна Корея відновила підготовку до свого першого з 2017 року ядерного випробування.

Програми Північної Кореї щодо розробки балістичних ракет та ядерної зброї заборонені резолюціями Ради безпеки ООН. Однак Пхеньян заявляє, що розробка зброї необхідна для протидії «ворожій політиці» Вашингтона і його союзників.

Наприкінці січня міністри оборони США та Південної Кореї домовилися розширити програму спільних військових навчань. Сторони також планують розширити американську присутність у регіоні й доставити туди винищувачі F-22, F-35 та авіаносці з ядерними двигунами.