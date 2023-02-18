КНДР запустила балістичну ракету великої дальності

Північна Корея 18 лютого запустила балістичну ракету великої дальності в море біля свого східного узбережжя. Перед тим Пхеньян попередив про відповідь на майбутні військові навчання США і Південної Кореї, інформує агенція Reuters.

Японська влада заявила, що ракета впала у води виняткової економічної зони Японії більш як через годину після запуску.

Ракета була запущена з району Сунан поблизу Пхеньяна, повідомили військові Південної Кореї. Сунан є місцем розташування міжнародного аеропорту Пхеньян, де Північна Корея провела більшість своїх останніх випробувань міжконтинентальних балистичних ракет.

Це був перший ракетний пуск КНДР після 1 січня, коли відбулося попереднє випробування.

Північна Корея, яка має ядерну зброю, торік випустила безпрецедентну кількість ракет, у тому числі міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть вразити будь-яку точку Сполучених Штатів.