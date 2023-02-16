Південна Корея знову називає КНДР «ворогом». Цього не було 6 років

Південна Корея назвала Північну Корею «ворогом» у своїй програмі оборони на наступні два роки. Це сталося вперше за шість років на тлі загострення відносин між двома країнами.

«Північна Корея не відмовляється від своїх ядерних бомб і становить для нас постійну воєнну загрозу, тому уряд та армія Північної Кореї... є нашим ворогом», – ідеться в новій оборонній програмі Південної Кореї.

У документі йдеться, що ядерна програма та провокації КНДР «серйозно загрожують безпеці» Південної Кореї. Також у ньому наголошується, що КНДР ухвалила закон, який дозволяє їй превентивне застосування ядерної зброї. Крім того, наголошується в документі, північнокорейський лідер Кім Чен Ин у грудні назвав Південну Корею «безперечним ворогом».

Згідно з програмою оборони Південної Кореї, серед основних цілей її оборонної політики у наступні два роки є підготовка до загроз та потенційного вторгнення Північної Кореї, стримування війни на Корейському півострові та сприяння мирному обʼєднанню Кореї в майбутньому.

Упродовж останніх шести років в оборонних документах Південної Кореї йшлося, що країна «вважає ворогом будь-яку силу, яка загрожує її суверенітету, території, народу та майну». КНДР при цьому не згадувалася.

2022 року Північна Корея провела безпрецедентну кількість ракетних випробувань, включно з імітацією ядерного удару по Південній Кореї. У відповідь на це уряд Південної Кореї розвиває співпрацю зі США та Японією в галузі безпеки та нарощує власний військовий потенціал.

У КНДР запуски ракет називали «самообороною» у відповідь на «воєнну загрозу» США.