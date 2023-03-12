КНДР заявила про запуск крилатих ракет. США і Південна Корея аналізують особливості пуску

Північна Корея запустила ракету з підводного човна в неділю 12 березня вранці, повідомили військові Південної Кореї.

Як інформує Reuters з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів країни, південнокорейські та американські спецслужби аналізують особливості пуску ракети.



Північна Корея, повідомляє AFP з посиланням на державні ЗМІ, провела випробування двох стратегічних крилатих ракет з підводного човна, демонструючи силу, за кілька годин до того, як Сполучені Штати та Південна Корея мали провести великі спільні військові навчання.

Підводний човен стріляв із води біля східного прибережного міста Сінпхо в неділю вранці, повідомляє інформаційне агентство KCNA. Південнокорейські військові заявили, що виявили запуск однієї невстановленої ракети, повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

Програми Північної Кореї щодо розробки балістичних ракет та ядерної зброї заборонені резолюціями Ради безпеки ООН. Однак Пхеньян заявляє, що розробка зброї необхідна для протидії «ворожій політиці» Вашингтона і його союзників.

Наприкінці січня міністри оборони США та Південної Кореї домовилися розширити програму спільних військових навчань. Сторони також планують розширити американську присутність у регіоні й доставити туди винищувачі F-22, F-35 та авіаносці з ядерними двигунами.