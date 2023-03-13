США і Південна Корея починають спільні військові навчання

США та Південна Корея 13 березня починають свої найбільші спільні навчання за п’ять років. Це відбувається після того, як Пхеньян попередив, що такі навчання можуть розглядатися як «оголошення війни».

Вашингтон і Сеул посилили співпрацю в галузі оборони перед обличчям військової та ядерної загрози з боку КНДР, яка в останні місяці провела дедалі більше провокаційних випробувань забороненої зброї.

Навчання під назвою «Щит свободи» триватимуть щонайменше 10 днів.

У Сеулі заявили, що вранці 12 березня Північна Корея запустила ракету з підводного човна.

Програми Північної Кореї щодо розробки балістичних ракет та ядерної зброї заборонені резолюціями Ради безпеки ООН. Однак Пхеньян заявляє, що розробка зброї необхідна для протидії «ворожій політиці» Вашингтона і його союзників.

Наприкінці січня міністри оборони США та Південної Кореї домовилися розширити програму спільних військових навчань. Сторони також планують розширити американську присутність у регіоні й доставити туди винищувачі F-22, F-35 та авіаносці з ядерними двигунами.