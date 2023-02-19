КНДР підтвердила випробування міжконтинентальної балістичної ракети

Північна Корея 19 лютого підтвердила, що за день до цього провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети, заявивши, що воно мало на меті посилити її «фатальний» ядерний потенціал.

У відповідь на останнє випробування Пхеньяна Сполучені Штати та Південна Корея провели спільні навчання надзвукового бомбардувальника 19 лютого.

Запуск ракети КНДР став першим випробуванням з 1 січня. Державне інформаційне агентство країни повідомило, що міжконтинентальна балістична ракета Hwasong-15 подолала близько 990 кілометрів, досягнувши максимальної висоти 5770 кілометрів.

Це сталося наступного дня після того, як Пхеньян попередив про «рішучу відповідь» на заплановані військові навчання США та Південної Кореї.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що ракета впала у водах виключної економічної зони Японії, на захід від острова Хоккайдо. За словами японських офіційних осіб, ракета летіла 60 хвилин.

Минулого року Північна Корея запустила безпрецедентну кількість ракет, зокрема, міжконтинентальні балістичні ракети, які, як стверджується, можуть досягти материкової частини Сполучених Штатів. Крім того, Північна Корея відновила підготовку до свого першого з 2017 року ядерного випробування.

Програми Північної Кореї щодо розробки балістичних ракет та ядерної зброї заборонені резолюціями Ради безпеки ООН. Однак Пхеньян заявляє, що розробка зброї необхідна для протидії «ворожій політиці» Вашингтона і його союзників.

Наприкінці січня міністри оборони США та Південної Кореї домовилися розширити програму спільних військових навчань. Сторони також планують розширити американську присутність у регіоні й доставити туди винищувачі F-22, F-35 та авіаносці з ядерними двигунами.