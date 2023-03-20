КНДР провела навчання, що імітують ядерний контрудар

КНДР заявила, що провела 18 і 19 березня навчання, на яких імітувався ядерний контрудар, і запустила тактичну балістичну ракету. Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Навчаннями керував лідер КНДР Кім Чен Ин. Військові відпрацьовували управління системою командування ядерним ударом, перехід до контратаки та запуск ракети з імітаційною ядерною боєголовкою. За інформацією північнокорейського агентства, ракета вибухнула в Японському морі над призначеною ціллю.

ЦТАК повідомляє, що однією з цілей навчань є «зробити попередження противникам», які «розширюють агресивні військові навчання та проводять військові дії наступального характеру».

Раніше військовослужбовці США та Південної Кореї розпочали військові навчання Freedom Shield. Сеул заявляв про те, що вони мають оборонний характер. На них відпрацьовується план захисту Південної Кореї від можливої агресії з боку Північної Кореї. Пхеньян у відповідь погрожував «практичними заходами військового стримування».

На тлі зростання напруженості на Корейському півострові ЗМІ Північної Кореї відзвітували про те, що кількість молодих людей у країні, які прагнуть вступити або повернутися на військову службу, зросла до 1,4 мільйона людей. ЦТАК пояснює таке бажання «гнівом і ворожістю» стосовно «американських імперіалістів» та їхніх «провокацій».

Чисельність армії Північної Кореї оцінюється в 1,2 мільйона осіб. На службу призивають і чоловіків, і жінок, які досягли віку 17 років. Термін служби для жінок становить три роки, чоловіки служать 10 років.

Минулого тижня південнокорейські військові та премʼєр Японії Фуміо Кісіду повідомили, що КНДР запустила дві ракети малого радіусу дії в бік Японського моря.

Упродовж 2022 року КНДР здійснила 37 пусків і загалом запустила близько 70 ракет різної дальності. КНДР систематично запускала ракети в бік Японії та Південної Кореї.

Програми Північної Кореї щодо розробки балістичних ракет та ядерної зброї заборонені резолюціями Ради безпеки ООН. Однак Пхеньян заявляє, що розробка зброї необхідна для протидії «ворожій політиці» Вашингтона та його союзників.

Наприкінці січня міністри оборони США та Південної Кореї домовилися розширити програму спільних військових навчань. Сторони також планують розширити американську присутність у регіоні та доставити туди винищувачі F-22, F-35 та авіаносці з ядерними двигунами.