Росія від початку вторгнення втратила понад 167 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 167 490 людей, за останню добу – близько 920, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Крім того, Генштаб повідомив про втрати російської техніки:

3 557 танків (+5 за добу)

6 887 бойових броньованих машин (+8)

2 589 артилерійських систем (+3)

509 реактивних систем залпового вогню (+2)

272 засоби протиповітряної оборони (+2)

305 літаків

290 гелікоптерів

2 183 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+16)

907 крилатих ракет (+2)

18 кораблів

5 434 автомобілів і автоцистерн (+6)

270 одиниць спеціальної техніки (+4)

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.