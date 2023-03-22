Зеленський відвідав позиції військових на Бахмутському напрямку – ОП

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку в Донецькій області і нагородив оборонців Бахмута, повідомила пресслужба голови держави 22 березня.

За повідомленням, голова держави заслухав доповіді про оперативну ситуацію і перебіг бойових дій на ділянці фронту.

«Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі, і нагородити наших героїв, подякувати вам, потиснути руку. Подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України», – цитує Зеленського його пресслужба.

Президент вручив військовим державні нагороди. Зокрема, орден «Золота Зірка» отримав артилерист, капітан Ілля Вергун, якому присвоєно звання Героя України. Від 24 лютого 2022 року він бере участь у протистоянні збройній агресії Росії, безпосередньо керував протитанковими розрахунками під час звільнення міста Тростянця Сумської області, брав участь у стримуванні противника на Ізюмському напрямку. Підрозділи під його керівництвом і за особистої участі Іллі Вергуна знищили «велику кількість ворожої техніки», повідомили в ОП.

Крім того, за повідомленням, під час робочої поїздки в Донецьку область президент Зеленський відвідав госпіталь, у якому проходять лікування поранені українські військові, зокрема захисники Бахмута.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.