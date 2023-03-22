Верещук повідомила, скільки приблизно дітей досі залишаються у Бахмуті    

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що в Бахмуті Донецької області на сьогодні залишаються приблизно десятеро дітей.

«Якихось великих проблем немає (з примусовою евакуацією з Бахмуту – ред.). Там дуже велика щільність обстрілів і люди виїжджають, особливо я говорю про дітей. У нас там залишилося приблизно десятеро дітей», – сказала Верещук в ефірі телемарафону в середу.

Вона наголосила, що влада робить усе, щоб і ці діти були евакуйовані.

7 березня Верещук заявляла, що в Бахмуті залишаються менше ніж 4000 цивільних, із яких щонайменше 38 – діти.

Раніше Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей з одним із батьків із зон активних бойових дій. Бахмут – одна з найгарячіших зон фронту.