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Новини | Суспільство

Верещук повідомила, скільки приблизно дітей досі залишаються у Бахмуті    

На початку березня Верещук казала про орієнтовно 40 дітей, що залишалися в Бахмуті, нині – приблизно 10

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що в Бахмуті Донецької області на сьогодні залишаються приблизно десятеро дітей.

«Якихось великих проблем немає (з примусовою евакуацією з Бахмуту – ред.). Там дуже велика щільність обстрілів і люди виїжджають, особливо я говорю про дітей. У нас там залишилося приблизно десятеро дітей», – сказала Верещук в ефірі телемарафону в середу.

Вона наголосила, що влада робить усе, щоб і ці діти були евакуйовані.

7 березня Верещук заявляла, що в Бахмуті залишаються менше ніж 4000 цивільних, із яких щонайменше 38 – діти.

Раніше Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей з одним із батьків із зон активних бойових дій. Бахмут – одна з найгарячіших зон фронту.

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