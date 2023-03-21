Генштаб: війська РФ втрачають наступальний потенціал на Бахмутському напрямку

Російські військові продовжують ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку, проте втрачають наступальний потенціал, повідомив у вечірньому зведенні 21 березня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Противник не припиняє спроб захопити місто, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння і військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки окупантів в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та у північній частині Бахмута», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що, крім Бахмутського, загарбники продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському і Шахтарському напрямках, але найзапекліші бої тривають за Бахмут і на Авдіївському напрямку.

«Російський агресор продовжує застосовувати звичну для нього тактику терору цивільного населення, обстрілює житлові квартали, а також об’єкти критичної інфраструктури. За добу противник завдав чотири ракетних і 24 авіаційних удари, а також здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Існує загроза завдання ворогом ударів по всій території України», – йдеться у зведенні.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті заявив, що російські сили намагаються створити умови для оточення Авдіївки. Водночас, за даними аналітиків, зараз малоймовірно, що війська РФ зможуть змусити ЗСУ вийти з Бахмута або Авдіївки.