Сирський про Бахмут: штурмові групи РФ намагаються просуватися до центру міста, оборона триває

Російські штурмові групи намагаються просуватися з околиць до центру Бахмута, оборона триває, заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.



«На Бахмутському напрямку постійно знищується ворожа техніка, жива сила противника та ворожі склади. Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, але Сили оборони працюють і знищують їх 24/7. Артилерія 24-ї бригади ім. Короля Данила завдає потужних ударів по позиціях ворога. А десантники 80-ї бригади стримують штурми противника не даючи йому просунутись вперед», – написав він у телеграмі.



За словами Сирського, вздовж всієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ йдуть інтенсивні бойові дії.

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Як заявили 21 березня аналітики Інституту вивчення війни (ISW), на тлі повідомлень про збільшення темпів російських операцій навколо Авдіївки війська РФ досягли незначних успіхів у Бахмуті та його околицях – вони, ймовірно, досягли додаткових успіхів у південно-західному та північному Бахмуті, а також на північний захід від міста між Богданівкою та Хромовим. Але, за даними ISW, наразі малоймовірно, що просування Росії може змусити Україну вийти з Бахмута або Авдіївки.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.