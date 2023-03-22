Чому в Україні обурилися зйомками ігрового фільму про Бахмут

У приватній розмові з діячем культури він зізнався: дозвіл на зйомку вже має, команду планував зібрати з українців, навіть проводив акторські кастинги. Українські діячі культури висловили обурення, зйомки скасували. Як росіянин отримав дозволи на зйомки, якою є його позиція щодо війни в Україні, чому режисери збентежилися його допуском до України? У сюжеті Анастасії Середи.