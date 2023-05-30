Майже 2 млн споживачів залишилися без світла через розсинхронізацію енергосистеми – Міненерго

У Міністерстві енергетики України повідомили, що сьогодні вдень у оператора системи передачі електроенергії сталася «надзвичайна ситуація», що призвела до розсинхронізації енергосистеми і як наслідку – аварійних відключень та тимчасового знеструмлення абонентів.

«Загалом без світла одночасно залишилися майже два мільйони абонентів у 12 областях – Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Києві та на Київщині, а також у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях. Це найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів починаючи з лютого, коли завдяки зусиллям енергетиків, зокрема атомників, вдалося додати генерації в систему та скасувати графіки відключень електроенергії», – повідомили у Міненерго.

Сьогодні, наголошують у відомстві, масованих обстрілів та влучань в енергетичну інфраструктуру не було – генерація повністю покриває потреби споживачів і відключення абонентів не планувалися.

«Окремо варто зазначити, що через цю аварійну ситуацію відбулися тимчасові відключення електроенергії і в сусідній Молдові. Аби встановити причини масових відключень та не допустити їх повторення, міністр енергетики України Герман Галущенко доручив Державній інспекції енергетичного нагляду негайно створити комісію для оперативного вивчення цієї ситуації. Про результати роботи комісії буде повідомлено додатково» – повідомили в міністерстві.

Раніше Міненерго повідомляло,що через нічну атаку дронів на Київщині об’єкти енергетичної інфраструктури не постраждали. Але згодом з’явилися повідомлення про аварійні відключення у 15 будинках в Києві.