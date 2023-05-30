Київ: ДТЕК ліквідує аварійні відключення в 15 будинках

Компанія «ДТЕК Київські електромережі» відновлює електропостачання на кількох вулицях Києва – про це вона повідомила 30 травня.

Йдеться про 15 будинків на вулицях Iнститутська, Грушевського, Мазепи, Липська та Пилипа Орлика.

«Аварійне відключення сталося о 12:28. Фахівці оперативно виїхали на місце аварії та відразу заживили 33 знеструмлені домівки від резервних джерел. 15 будинків, що ще залишаються знеструмленими, мають переключити до альтернативних джерел до 14:30», – заявляє компанія.

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Після підключення до резервного живлення планують почати ремонт основного обладнання.

«ДТЕК» не уточнює, що спричинило аварійне відключення.

За даними Міністерства енергетики, внаслідок нічної атаки дронів на Київщині об’єкти енергетичної інфраструктури не постраждали. Водночас через обстріли та негоди без світла залишилися споживачі в кількох областях.