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Міненерго повідомило про знеструмлення в кількох регіонах через негоду й обстріли

Без світла лишається частина споживачів на Запоріжжі, Херсонщині та Чернігівщині внаслідок попередніх обстрілів

Через нічну атаку дронів на Київщині об’єкти енергетичної інфраструктури не постраждали, повідомило Міністерство енергетики 30 травня.

«Водночас ворог продовжує тероризувати прифронтові та прикордонні території. Внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено шість населених пунктів, без світла також залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях», – йдеться в повідомленні.

Також без світла лишається частина споживачів на Запоріжжі, Херсонщині та Чернігівщині внаслідок попередніх обстрілів.

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Крім того, через погодні умови без електропостачання залишилися 12 населених пунктів у Запорізькій області, і ще 31 у Дніпропетровській. За попередню добу світло вдалося повернути 23,8 тисячі споживачів, звітує відомство.

«Ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна та контрольована. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту в системі не спостерігається», – додає міністерство.

Компанія «Укренерго» просить споживачів ощадливо використовувати електроенергію ввечері, попри відсутність дефіциту.

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