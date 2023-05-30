Міненерго повідомило про знеструмлення в кількох регіонах через негоду й обстріли

Через нічну атаку дронів на Київщині об’єкти енергетичної інфраструктури не постраждали, повідомило Міністерство енергетики 30 травня.

«Водночас ворог продовжує тероризувати прифронтові та прикордонні території. Внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено шість населених пунктів, без світла також залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях», – йдеться в повідомленні.

Також без світла лишається частина споживачів на Запоріжжі, Херсонщині та Чернігівщині внаслідок попередніх обстрілів.

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Крім того, через погодні умови без електропостачання залишилися 12 населених пунктів у Запорізькій області, і ще 31 у Дніпропетровській. За попередню добу світло вдалося повернути 23,8 тисячі споживачів, звітує відомство.

«Ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна та контрольована. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту в системі не спостерігається», – додає міністерство.

Компанія «Укренерго» просить споживачів ощадливо використовувати електроенергію ввечері, попри відсутність дефіциту.