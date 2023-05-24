Шмигаль обговорив розбудову Повітряних сил із прем’єром Словаччини

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з новим головою уряду Словаччини Людовітом Одором. Про це він повідомив 24 травня.

«Переконався в цілковитій підтримці України з боку нового уряду. Подякував за надання МіГ-29. Скоординували подальшу розбудову Повітряних сил України», – заявив голова уряду.

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Крім того, сторони обговорили співпрацю в сферах енергетики, розвитку логістики та прикордонної інфраструктури.

Переговори також стосувалися будівництва нових і реконструкції наявних пунктів пропуску на українсько-словацькому кордоні, додав Шмигаль.

Одор очолив уряд Словаччини 15 травня 2023 року.