Шмигаль: у Фонді ліквідації наслідків війни 62 млрд гривень, половина – вилучені «російські кошти»

Програма «єВідновлення» отримала майже 11,7 тисяч заявок щодо пошкодженого російською агресією майна, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів у п’ятницю.

Він додав, що уряд вже виділив на виконання цієї програми – 4,4 мільярда гривень із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

«Загалом Урядом вже зібрано у Фонді близько 62 мільярди гривень! Майже половина – вилучені російські кошти. Пріоритетні видатки Фонду – це ремонти житла, критичної інфраструктури, пілотні проекти відновлення», – сказав він.

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Прем’єр додав, що наступним етапом компенсацій стане відшкодування за зруйноване житло, яке не підлягає ремонту.

«Регламентуємо роботу комісій, що визначатимуть підстави для отримання відшкодувань та видаватимуть житлові сертифікати на купівлю нерухомості. Вони створюються при органах місцевого самоврядування», – заявив Шмигаль.

Президент Володимир Зеленський у квітні закликав світ передати заморожені російські активи на відновлення України.

В Україні з 10 травня запрацювала програма компенсацій за зруйноване війною житло – «єВідновлення». Відправити заявку на отримання коштів можна через урядову програму «Дія», а зарахують компенсацію на спеціальну банківську картку. Весь процес має тривати близько місяця. У перший день роботи програми 3 тисячі українців залишили заявки на відшкодування збитків.