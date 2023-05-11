США розпочинають переказ Україні грошей російського олігарха – генпрокурор Ґарланд

США розпочинають переказ Україні конфіскованих активів російського олігарха Костянтина Малофєєва, заявив 10 травня генеральний прокурор США Меррік Ґарланд (у США цю функцію за сумісництвом виконує міністр юстиції).

У лютому Ґарланд санкціонував саму можливість такої транзакції. Наразі йдеться про незначну суму (кілька мільйонів доларів), але, за оцінками економістів, важливим є сам прецедент такої передачі коштів.

Торік міністерство юстиції звинуватило російського олігарха Костянтина Малофєєва в порушенні санкцій, оголошених проти Росії за початок повномасштабного вторгнення в Україну. Малофєєв забезпечував фінансування росіян, які просували сепаратизм у Криму, зазначає «Голос Америки».

Це перший переказ Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України, але він не буде останнім, наголосив Ґарланд.

У квітні цей чиновник заявив, що міністерство юстиції надзвичайно жорстко стежитиме за дотриманням усіх запроваджених проти Росії санкцій та рішуче виявлятиме активи російських олігархів та інших осіб, внесених до списків санкцій.

«Ми… підемо до кінця у розслідуванні, арештах та судовому переслідуванні тих, чиї злочинні дії дозволяють Росії продовжувати несправедливу війну в Україні», – наголосив Меррік Ґарланд.