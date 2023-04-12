Російські активи повинні піти на відновлення України після агресії – Зеленський

Президент Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі з фінансової підтримки України – про це він заявив у вечірньому зверненні 12 квітня.

Йдеться про захід, який відбувається у Вашингтоні за участі міністрів фінансів країн-партнерів України, представників Єврокомісії та керівників міжнародних фінансових інституцій, таких як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку.

Як зазначив президент, основною темою зустрічі було відновлення України після бойових дій.

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«Я подякував партнерам за те, що вони допомагають нам зберігати стійкість України, нашу фінансову стабільність. І закликав бути активнішими, щоб Україна могла бути активнішою у відбудові, у поверненні українцям нормального життя», – заявив Зеленський.

За словами голови держави, метою України є уникнути «руїни»:

«Світ знає рішення – щодо активів Росії, російських посадовців, олігархів, які багатіли, поки їхня держава ставала терористом… Усі ці активи мають піти на компенсацію збитків тим, кому Росія принесла біль і страждання. Російські активи повинні піти на відновлення після агресії. Війна повинна вийти найдорожчою саме для агресора».

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив 12 квітня, що на зустрічі з представниками Світового банку у Вашингтоні обговорив роботу в рамках міжвідомчої платформи координації донорів України, відомої як «фінансовий рамштайн».