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Мінфін США: Україні коштів донорів вистачить до кінця року

За словами Джанет Єллен, якщо війна триватиме далі, США співпрацюватимуть з партнерами, щоб надати те, чого потребує Україна.

Коштів, які надають ЄС, США та інші міжнародні донори, достатньо для того, щоб забезпечити потреби України до кінця року. Про це заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен у зверненні до учасників весняних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні, повідомляє Голос Америки.

Якщо війна триватиме далі, заявила Єллен, США співпрацюватимуть з партнерами, щоб надати те, чого потребує Україна.

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«Я переконана, що існує потужна двопартійна підтримка. Це стосується і наших партнерів», – каже вона.

За її словами, довгострокову допомогу Україні донори координуватимуть через окрему платформу.

За оцінками МВФ, якщо війна Росії проти України завершиться до середини 2024 року, потреба України у зовнішньому фінансуванні складатиме 115 мільярдів доларів. Однак, якщо війна триватиме до кінця 2025 року, потреба зросте до 140 мільярдів доларів – сказав журналістам представник МВФ Гевін Грей перед засіданням.

Наприкінці березня Рада директорів МВФ схвалила нову розширену угоду в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) на близько 15,6 мільярда доларів США як частину загального пакету підтримки для України на 115 мільярдів доларів США.

Як повідомляв 28 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль, від початку року Україна отримала майже 5 млрд доларів підтримки від ЄС та понад 2 млрд доларів підтримки від США.

Частина коштів, які західні партнери надають Україні, є кредитами, які треба буде через якийсь час повертати.

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