У МВФ повідомили деталі нової угоди з Україною

Рада директорів МВФ схвалила нову розширену угоду в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) на близько 15,6 мільярда доларів США як частину загального пакету підтримки для України на 115 мільярдів доларів США. Про це йдеться у прессрелізі фонду.



У фонді зазначають, що програма спрямована на закріплення політики, яка підтримує фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність, підтримує економічне відновлення, одночасно покращуючи управління та зміцнюючи інституції для сприяння довгостроковому зростанню в контексті післявоєнної реконструкції та шляху України до вступу в ЄС.



Крім того, рішення ради директорів дозволяє негайну виплату близько 2,7 мільярда доларів США.



Очікується, що схвалення EFF мобілізує масштабне фінансування на пільгових умовах від міжнародних донорів і партнерів України, щоб, серед іншого, допомогти вирішити проблему платіжного балансу України.

21 березня Міжнародний валютний фонд і українська влада на рівні штату домовилися про нову угоду.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що програма допоможе Україні «профінансувати всі критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність та посилити взаємодію з іншими міжнародними партнерами».