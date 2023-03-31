МВФ схвалив програму для України на понад 15 мільярдів доларів – Reuters

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду в п’ятницю схвалила чотирирічний пакет фінансування в розмірі 15,6 мільярда доларів для України, щоб допомогти країні задовольнити нагальні потреби у фінансуванні, оскільки вона продовжує захищатися від вторгнення Росії, повідомило джерело Reuters.

Позика є найбільшою для України з моменту повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року та першим великим пакетом, схваленим МВФ для країни, яка перебуває в активному конфлікті.

21 березня Міжнародний валютний фонд і українська влада на рівні штату домовилися про нову угоду, яка передбачає 15,6 мільяра доларів розширеної фінансової допомоги (EFF). Угода щодо «набору макроекономічних і фінансових політик» діятиме чотири роки.

Читайте також: ЄС надав Україні 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги – Шмигаль

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що програма допоможе Україні «профінансувати всі критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність та посилити взаємодію з іншими міжнародними партнерами».