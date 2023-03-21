ЄС надав Україні 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги – Шмигаль

ЄС надав Україні 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



«ЄС надав другий транш розміром €1,5 млрд з €18 млрд пакету макрофінансової допомоги», – написав він у твіттері, додавши, що підтримка ЄС сягнула близько 67 мільярдів євро з початку повномасштабної війни.



Також про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.



«Сьогодні ми виділили ще 1,5 мільярда євро Україні. Наша підтримка допомагає Україні жити, захищаючись. І впевнено ставить Україну на її шляху до ЄС, підтримуючи реформи – наприклад, ефективне управління та фінансову стабільність», – написала вона у твіттері.

У січні Єврокомісія – вищий орган виконавчої влади ЄС – здійснила виплату Україні 3 млрд євро – першого траншу макрофінансової допомоги загальним обсягом 18 млрд євро на 2023 рік. Тоді повідомлялося, що наступні виплати здійснюватимуть щомісяця з березня розміром 1,5 млрд євро.

У грудні 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про макрофінансову допомогу Україні на 2023 рік розміром 18 млрд євро. Згідно з повідомленням Ради ЄС, сума кредиту, який нададуть Україні 2023 року, становитиме 18 млрд євро з 10-річним пільговим періодом. Держави-члени ЄС покриватимуть основну частину відсоткових витрат.

За даними Мінфіну, з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від ЄС 10,2 млрд євро макрофінансової допомоги.