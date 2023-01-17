Єврокомісія виплатила Україні 3 млрд євро макрофінансової допомоги з 18-ми млрд на 2023 рік

Єврокомісія у вівторок здійснила виплату Україні 3 млрд євро – першого траншу макрофінансової допомоги загальним обсягом 18 млрд євро на 2023 рік.

«Комісія сьогодні спрямувала перший транш розміром 3 млрд євро з пакета макрофінансової допомоги на суму до 18 млрд євро», – йдеться у пресрелізі Єврокомісії.

Наступні виплати здійснюватимуть щомісяця з березня розміром 1,5 млрд євро за раз.

У Єврокомісії зазначили, що за допомогою цих коштів Україна зможе продовжувати виплачувати зарплати, пенсії, підтримувати функціонування основних громадських закладів, зокрема лікарень, шкіл і житла для переселенців. Крім цього, допомога ЄС має допомогти Україні відновити інфраструктуру та підтримувати макроекономічну стабільність.

«Україна отримала перші 3 млрд євро з нової програми макрофіну на 18 млрд євро. Вдячний ЄС та президентці Урсулі фон дер Ляєн за потужну підтримку», – написав у твітері президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що збереження фінансової стабільності України життєво важливе для спільної перемоги над агресором.

У грудні 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про макрофінансову допомогу Україні на 2023 рік розміром 18 млрд євро. Згідно з повідомленням Ради ЄС, сума кредиту, який нададуть Україні 2023 року, становитиме 18 млрд євро з 10-річним пільговим періодом. Держави-члени ЄС покриватимуть основну частину відсоткових витрат.