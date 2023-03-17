МВФ схвалив зміну правил, які відкривають шлях до нової кредитної програми для України

Міжнародний валютний фонд повідомив, що його виконавча рада 17 березня схвалила зміну правил, які дозволять МВФ затверджувати нові кредитні програми для країн, які стикаються з «виключно високою невизначеністю». Очікується, що цей крок прокладе шлях до нової кредитної програми для України, інформує Reuters.

У заяві фонду зазначено, що зміни в його політиці фінансових гарантій будуть застосовуватися до країн, які зазнають «екзогенних потрясінь, які перебувають поза контролем влади країни та сфери її економічної політики».

Місія Міжнародного валютного фонду провела обговорення з представниками України у Варшаві – про це 15 березня Радіо Свобода повідомила пресслужба МВФ. Обговорення з 8 по 15 березня стосувалося запиту Києва щодо програми, що буде підтримуватися фондом.