Представник МВФ заявив про «істотний прогрес» в обговоренні програми співпраці з Україною

Місія Міжнародного валютного фонду провела обговорення з представниками України у Варшаві – про це 15 березня Радіо Свобода повідомила пресслужба МВФ.

Обговорення з 8 по 15 березня стосувалося запиту Києва щодо програми, що буде підтримуватися Фондом.

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«Обговорення між фахівцями МВФ та представниками влади України було продуктивним. Було досягнуто помітно істотного прогресу на шляху до погодження низки заходів, що могли би лягти в основу програми, підтриманої Фондом. Опираючись на цей поступ, експерти МВФ та влада України розраховують на завершення дискусій найближчими днями», – заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

Місія Міжнародного валютного фонду почала дискусії щодо співпраці з Україною 8 березня.