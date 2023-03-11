Лідери США та Євросоюзу в спільній заяві підтвердили намір й надалі підтримувати Україну

Лідер США Джо Байден та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердили готовність сторін підтримувати партнерство для сталого економічного розвитку та побудови «зеленого» майбутнього світу, а також єдність у солідарності з Україною у її боротьбі проти РФ, йдеться у заяві за підсумками зустрічі, оприлюдненій на сайті Європейської Комісії.

«Сьогодні Сполучені Штати та Європейський Союз роблять новий крок до поглиблення наших економічних відносин, розбудовуючи чисті енергетичні економіки майбутнього та вирішуючи спільні виклики в економіці та у національній безпеці», – йдеться у документі.

Окремий розділ заяви під заголовком «Виступаючи разом для завершення російської війни проти України» відображує спільну потужну та об’єднану позицію сторін, що «спрямована проти злочинної, нічим не виправданої та неспровокованої війни, яку РФ розв’язала проти України».

«Сполучені Штати та Європейський Союз працюють, щоб Україна мала безпекову, економічну та гуманітарну допомогу, якої потребує, так довго, як це буде необхідним. Ми працюємо разом для постачання для Збройних сил України військового обладнання та надання їм необхідного тренування для захисту від російської агресії», – йдеться у заяві.

Сторони нагадали, що США і ЄС разом з Україною є співголовами в багатосторонній Координаційні донорській платформі та допомагають Україні здійснювати порядок денний реформ, закладаючи основу для стійкого зростання та відбудови, забезпечуючи умови, за яких допомога надається на широкій основі, прозорим та відповідальним шляхом.

«Ми залишаємося відданими наданню та мобілізації міжнародної підтримки, включаючи залучення приватного сектору, для економічної та фінансової стабільності України. Ми підтримуємо Міжнародний валютний фонд у реалізації амбітної програми до кінця березня 2023 року, аби надати необхідну бюджетну підтримку для України протягом та після 2023 року», – наголошується в заяві.

Зазначається, що сторони здійснили рішучі кроки для здійснення економічних та політичних впливів на РФ, щоб примусити Кремль зупинити війну проти України.

«Ми, разом із широкою коаліцією партнерів, застосували швидкі та виснажливі санкції, які скорочують російські (фінансові) надходження росії для фінансування її війни та військово-промислового комплексу. Путін думав, що він розділить нас, але ми є наразі більш єдиними, ніж будь-коли. Ми разом стоїмо у нашій непохитній підтримці для України, так довго, як це буде потрібно», – наголошується у документі.

Як нагадали президент США та президент Європейської Комісії, рік тому сторони започаткували нове партнерство для швидкого скорочення залежності Європи від російського викопного пального та для прискорення «зеленої» трансформації Європи. Це партнерство перевищило поставлені цілі, поставки скрапленого газу зі США до Європи більш ніж вдвічі перевищують первинні зобов’язання.

«Ми відзначаємо суттєві європейські зусилля з диверсифікації їх енергетичного постачання та по прискоренню енергетичної трансформації, що допомогло обмежити наслідки глобальної енергетичної кризи для Європи… Ми також будемо продовжувати тісну координацію для підтримки енергетичної безпеки України, шляхом її подальшої інтеграції в Європейський енергетичний ринок. Ми будемо продовжувати співробітництво для забезпечення стабільності та балансу на глобальному ринку та для стабільності постачання, нарощуватимемо глобальний перехід до чистої енергії, включаючи зусилля зі скорочення метанових викидів в енергетичному секторі», – підкреслюється в заяві.

Сторони відзначили, що безпрецедентні та скоординовані міжнародні санкції за участі ЄС і США суттєво зменшують спроможності Росії у веденні війни.

«Ми поглиблюємо нашу спільну роботу із посилення наших санкцій та заходів експортного контролю, а також для зупинення та запобігання спробам обійти або компенсувати ці заходи, включаючи розширення повноважень для припинення доступу Росії до всіх надходжень, що можуть підтримувати її машину війни. У цій частині ми здійснюємо нові спільні кроки для заходів проти додаткових акторів з третіх країн по усьому світу, для зупинення підтримки для російської війни з будь-якої частини світу, де б вона не була виявлена», – наголошується у документі.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії як США, так і Євросоюз підтримують Україну, надаючи військову та фінансову допомогу.