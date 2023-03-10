Зеленський ввів в дію нові санкції РНБО – проти букмекерських компаній

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) щодо запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб.

Відповідний указ №145/2023 було опубліковано на сайті Офісу президента.

Серед майже 300 компаній, щодо яких застосовуються санкції є низка букмекерських компаній, зареєстрованих в Росії, наприклад – «Спортлото», «СпортБет», «Фортуна», «Перша міжнародна букмекерська компанія» та інші. Під обмеження також потрапила зареєстрована в Україні компанія Parimatch.

У липні минулого року на сайті президента була зареєстрована петиція щодо надання ліцензії ТОВ «Твоя беттінгова компанія»(зареєстрована в Україні) на ведення букмекерської діяльності під російським брендом 1xBet. Автори петиції закликали анулювати ліцензію.

Нині компанія «Твоя беттінгова компанія» потрапила під санкції РНБО.