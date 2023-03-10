Шпіонаж як під час Холодної війни: Росія намагається інфільтрувати своїх агентів в НАТО

За словами представників західних спецслужб, російські розвідслужби активізували зусилля щодо інфільтрації в НАТО, зосередившись на вербуванні інформаторів у міністерствах оборони країн-учасниць альянсу, пише «Голос Америки».

Такі заяви прозвучали на тлі процесу в Італії проти офіцера, якого затримали, як стверджують правоохоронні органи, при отриманні грошей від російських дипломатів за передачу секретних документів НАТО.

Старшого офіцера італійського Військово-морського флоту Вальтера Біота 9 березня визнали винним у продажі секретів Росії і засудили військовим трибуналом до 30 років тюремного ув'язнення.

Двох російських дипломатів, яких і застали при передачі грошей в обмін на конфіденційні військові документи, Італія вислала.

Хто він Вальтер Біот

54-річний італійський офіцер Вальтер Біот, батько чотирьох дітей, десять років працював у Міністерстві оборони Італії в Римі, у департаменті, завданням якого була розробка політики національної безпеки та управління відносинами з союзниками Італії.

За даними газети Corriere della Sera, підрозділ Біота займався всіма конфіденційними і секретними документами, включаючи досьє НАТО.

Як заявляють карабінери, одна з головних правоохоронних служб Італії, Біот був спійманий на місці злочину при передачі документів, що зберігаються на флеш-накопичувачі. Серед документів, за повідомленнями ЗМІ, була інформація про війну з ісламістськими бойовиками у Лівії та Сирії.

Прокурори заявили, що камера відеоспостереження зафіксувала три випадки у березні 2021 року, коли Біот фотографував своїм телефоном зображення на екрані робочого комп'ютера.

За даними італійських слідчих, це була не перша зустріч Біота з російськими вербувальниками. Йому платили понад 5000 доларів за кожну зустріч.

Як повідомили виданню, арешт був здійснений за підсумками багатомісячного стеження, організованого внутрішньої розвідки Італії AISI. Військовий прокурор вимагав для Біота довічного ув'язнення.

Натомість, адвокати Біота заперечують його провину, заявляють, що їхній підзахисний не передавав жодних секретних матеріалів, які б могли «поставити під загрозу Італію чи інші країни». Після оголошення вироку адвокати оголосили, що будуть його оскаржувати.

Уряд Італії засудив дії Росії. Міністр закордонних справ Луїджі ді Майо охарактеризував інцидент як «вкрай серйозний ворожий акт».

Посольство Росії в Римі висловило жаль з приводу висилки російських дипломатів, але не заявило про крок у відповідь: можливу висилку італійських дипломатів, незважаючи на повідомлення російських ЗМІ про те, що Кремль може вжити заходів у відповідь.

Не лише Італія, і не лише вербування

В Італії порівнюють випадок із Біотом із контррозвідувальною операцією 2001 року в США, під час якої з'ясувалося, що агент контррозвідки ФБР Роберт Ханссен працював інформатором для Росії.

Арешт Біота стався лише за кілька тижнів після того, як Болгарія розкрила шпигунську мережу та вислала двох російських дипломатів.

Шістьох чиновників Міністерстві оборони Болгарії, звинуватили у передачі секретної інформації НАТО та Європейського Союзу.

За даними місцевих ЗМІ, один із шести болгарських інформаторів, затриманих 18 березня, повністю зізнався і повідомив, що йому платили по 3000 доларів щоразу, коли він передавав секретну інформацію.

Найвищим за посадою серед завербованих болгарських військових чиновників був Іван Ілієв, колишній начальник військової розвідки. Його дружина, яка має подвійне громадянство Болгарії та Росії, за твердженням слідства, також брала участь у шпигунській мережі.

Експерт з дослідницької організації ISPI в Мілані Елеонора Тафуро зазначила в інтерв'ю Agence France-Presse, що інцидент «нагадує період Холодної війни».

У лютому 2023 року група аналізу загроз Google опублікувала доповідь «Туман війни», у якій назвала п'ять пов'язаних з російською владою хакерських угруповань, частина з яких співпрацює з ГРУ та ФСБ, і які влаштовують атаки на Україну та країни НАТО.

Серед хакерських угруповань, що організовують кібератаки на установи України та НАТО, Google назвав FrozenLake, Coldrive, Summit, FrozenBarentz та FrozenVista, повідомляє сайт телеканалу (створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки») «Настоящее время» .

Однією з головних стратегій цих угруповань хакерів фахівці називають фішинг. Найчастіше хакери атакують пошту Gmail, а також поштові сервіси різних урядових установ – Міноборони, МЗС та інші.

Хвиля кібератак, організована російськими хакерськими угрупованнями, почалася ще до широкомасштабної війни Росії проти України: перші фішингові атаки проти України були зафіксовані фахівцями Google у квітні 2021 року.

Незадовго до того російська армія почала стягувати свої сили до кордону з Україною.

Кількість кібератак на Україну, за даними групи аналізу загроз Google, у 2022 році зросла у 3,5 рази порівняно з 2020 роком, а кількість атак на країни НАТО – у чотири рази.