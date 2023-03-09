ГУР заявляє про підготовку Росією «масштабної» провокації на кордоні України і Білорусі

Військово-політичне командування Росії найближчим часом планує здійснити «масштабну провокацію» на кордоні України й Білорусі, заявило Головне управління розвідки українського Міністерства оборони.

«Для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист Володимир Соловйов. 11 березня планується організація теле-радіомоста і пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в РФ. Для цього на територію Білорусі прибувають кілька груп росіян. Імовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури й можливі жертви серед мирного населення», – йдеться в повідомленні.

У ГУР додали, що мета провокації – «створення ворожої суспільної думки щодо України» з боку білоруських громадян і забезпечення повноцінної участі білоруських збройних сил у війні на боці Росії.

У розвідці також наголосили, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило РФ використовувати військову інфраструктуру і повітряний простір для вторгнення й обстрілів мирних міст в Україні. При цьому білоруська армія у бойових діях в Україні участі не бере.

У жовтні Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».

Нещодавно ж Лукашенко заявив, що Білорусь готова приєднатися до російської агресії проти України у разі військового інциденту на кордоні та вторгнення українських військових на білоруську територію. Влада України неодноразово наголошувала, що Україна не мала наміру і не буде нападати на Білорусь.

Періодично різні джерела повідомляють, що президент РФ Володимир Путін намагається схилити Олександра Лукашенка до прямої участі у війні.

Українська влада та західні розвідки не бачать ознак того, що Білорусь наразі готується вступити у війну, але не відкидають такий ризик.