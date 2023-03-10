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Італійського військового засудили до 30 років ув’язнення через шпигунство на користь Росії

Вальтер Біот

Військовий трибунал Риму засудив до 30 років ув’язнення італійського військовослужбовця, морського офіцера Вальтера Біота, якого звинувачують у шпигунстві на користь Росії. Як повідомила агенція ANSA, Біота звинуватили в розголошенні секретної інформації з метою сприяння шпигунству, передачі конфіденційної інформації та проведенні фотозйомки в шпигунських цілях.

Військова прокуратура Риму вимагала для офіцера довічне ув’язнення.

За версією звинувачення, він передавав секретні дані та документи співробітнику посольства Росії в Італії в обмін на грошову винагороду.

Серед документів, отриманих Біотом, була також секретна інформація НАТО. Італійський офіцер на службі мав великий рівень довіри, і це давало йому доступ до секретних документів і фотографування їх, стверджувало слідство.

Водночас, процес за схожими звинуваченнями проти Біота йде в цивільному суді, він відкладений до літа.

Рішення військового трибуналу може бути оскаржене.

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