ЗМІ: прем’єрка Фінляндії допускає передачу винищувачів Україні

Прем’єр-міністр Санна Марін, яка сьогодні відвідала Київ, заявила, що надання винищувачів Україні може обговорюватися у Фінляндії. Про це повідомляє видання Yle.



Вона зауважила, що Фінляндія вирішила придбати нові винищувачі.



«Я думаю, що ми також можемо обговорити Hornet, чи можна буде їх передати Україні і яка для цього буде потрібна підготовка», – сказала Марін.

За її словами, обговорення питання про винищувачі перебуває на дуже ранній стадії.



Газета Helsingin Sanomat також з посиланням на Санну Марін пише, що у Фінляндії є підстави для дискусії щодо відправки винищувачів Hornet в Україну.

За даними видання, Фінляндія має 62 винищувача Hornet, їхню долю можна обговорювати. Натомість Гельсінкі планують закупити 64 винищувачі F-35A.

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Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Президент США Джо Байден в інтерв’ю ABC News, показаному 24 лютого, заявив, що українському президенту Володимиру Зеленському зараз не потрібні винищувачі F-16.

Про надання Україні літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.