Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

ЗМІ: прем’єрка Фінляндії допускає передачу винищувачів Україні

Йдеться про американські винищувачі Hornet, розроблені в 1970-х роках. Фото ілюстративне

Прем’єр-міністр Санна Марін, яка сьогодні відвідала Київ, заявила, що надання винищувачів Україні може обговорюватися у Фінляндії. Про це повідомляє видання Yle.

Вона зауважила, що Фінляндія вирішила придбати нові винищувачі.

«Я думаю, що ми також можемо обговорити Hornet, чи можна буде їх передати Україні і яка для цього буде потрібна підготовка», – сказала Марін.

За її словами, обговорення питання про винищувачі перебуває на дуже ранній стадії.

Газета Helsingin Sanomat також з посиланням на Санну Марін пише, що у Фінляндії є підстави для дискусії щодо відправки винищувачів Hornet в Україну.
За даними видання, Фінляндія має 62 винищувача Hornet, їхню долю можна обговорювати. Натомість Гельсінкі планують закупити 64 винищувачі F-35A.

Читайте також: Україна почала переговори з Норвегією про навчання пілотів – Зеленський

Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Президент США Джо Байден в інтерв’ю ABC News, показаному 24 лютого, заявив, що українському президенту Володимиру Зеленському зараз не потрібні винищувачі F-16.

Про надання Україні літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG