Україна почала переговори з Норвегією про навчання пілотів – Зеленський

Україна почала переговори з Норвегією щодо можливого навчання для українських пілотів, повідомив, не наводячи подробиць, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 березня.

Він згадав про сьогоднішню зустріч із міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

«Загалом ми досягли надзвичайно потужних відносин із Норвегією в багатьох сферах. Це стосується і зброї: завдяки Норвегії ми посилили і нашу ППО, і артилерію, і інші роди військ… Обговорили додаткові кроки, які можемо зробити разом із Норвегією, щоб ця весна була успішною і для української оборони, і для перспектив загальноєвропейської безпеки. До речі, починаємо спілкуватися з Норвегією щодо можливостей тренувальної місії для наших пілотів», – сказав президент.

Раніше пресслужба президента повідомила про зустріч Зеленського із Грамом, під час якої голова держави, зокрема, відзначив ухвалене нещодавно Норвегією рішення щодо виділення семи мільярдів євро на п’ятирічну програму підтримки України.

Згодом пресслужба норвезького уряду з посиланням на міністра оборони країни повідомила, що Норвегія надасть Україні дві комплектні бойові установки NASAMS у співпраці зі США.

8 березня президент Польщі Анджей Дуда в інтервʼю CNN заявив, що навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16 є «необхідним». Польський лідер висловив переконання, що українські збройні сили прагнуть відповідати стандартам НАТО і тому захочуть використовувати винищувачі F-16.

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За день до цього CNN із посиланням на неназваних високопосадовців повідомив, що Національна гвардія в американському штаті Аризона проводить оцінку українських пілотів для можливого навчання на винищувачах F-16.

Водночас у Білому домі наголосили, що Вашингтон не змінював свого рішення не надавати Україні винищувачі F-16.

Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Президент США Джо Байден в інтерв’ю ABC News, показаному 24 лютого, заявив, що українському президенту Володимиру Зеленському зараз не потрібні винищувачі F-16.

Про надання Україні літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.