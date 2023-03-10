Зеленський і прем’єр-міністерка Санна Марін взяли участь у прощанні з Дмитром Коцюбайлом

Президент Володимир Зеленський взяв участь у прощанні із загиблим командиром 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитром Коцюбайлом.

«Боляче втрачати наших героїв. Хоробрих, сміливих, сильних. Вірних собі і державі. Разом із Прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін попрощалися із Дмитром Коцюбайлом», – написав він.

Зеленський додав, що передав матері загиблого Оксані Коцюбайло відзнаку «Хрест бойових заслуг», якою посмертно нагородили її сина.

Крім того, Зеленський і Марін відвідали Стіну пам’яті на мурі Михайлівського Золотоверхого монастиря ПЦУ.

Герой України Дмитро «Да Вінчі» Коцюбайло був добровольцем «Правого сектору», брав участь у бойових діях з 2014 року. У березні 2016-го став командиром 1-ї окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі», згодом переформатованої в батальйон. Про його загибель під Бахмутом стало відомо 7 березня.

Прощання з Коцюбайлом пройшло 10 березня в Михайлівському золотоверхому соборі.

Раніше медіа поширили інформацію про візит Санни Марін до Києва. Востаннє вона приїздила до України в травні 2022 року.