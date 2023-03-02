Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Угорщина відклала голосування щодо приєднання Швеції й Фінляндії до НАТО

Голосування відклали на два тижні, свідчить розклад на сайті парламенту країни

Угорщина знову відклала голосування щодо ратифікації заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО, свідчить оновлений розклад, опублікований 2 березня на сайті парламенту країни, Національної асамблеї.

Голосування відкладається на два тижні до парламентської сесії, яка розпочнеться 20 березня, повідомляє агентство AP.

Тим часом, як пише Reuters, делегація законодавців з Угорщини планує відвідати Швецію 7 березня, щоб обговорити заявку скандинавської країни на вступ до НАТО.

Як повідомив 2 березня речник шведського парламенту, делегація на чолі з віцеспікером Чабою Хенде зустрінеться, зокрема, зі спікером Швеції Андреасом Норленом.

На початку цього тижня Фінляндія заявила, що також очікує візиту угорської делегації.

Угорщина й Туреччина є єдиними країнами-членами НАТО, які ще не ратифікували заявки Швеції та Фінляндії. 1 березня правляча в Угорщині партія «Фідес» заявила, що підтримає ратифікацію.

Дебати з цього питання почалися в угорському парламенті 1 березня.

Для прийняття нових членів НАТО потрібна одностайність серед усіх 30 країн-членів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG