Угорщина відклала голосування щодо приєднання Швеції й Фінляндії до НАТО

Угорщина знову відклала голосування щодо ратифікації заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО, свідчить оновлений розклад, опублікований 2 березня на сайті парламенту країни, Національної асамблеї.

Голосування відкладається на два тижні до парламентської сесії, яка розпочнеться 20 березня, повідомляє агентство AP.

Тим часом, як пише Reuters, делегація законодавців з Угорщини планує відвідати Швецію 7 березня, щоб обговорити заявку скандинавської країни на вступ до НАТО.

Як повідомив 2 березня речник шведського парламенту, делегація на чолі з віцеспікером Чабою Хенде зустрінеться, зокрема, зі спікером Швеції Андреасом Норленом.

На початку цього тижня Фінляндія заявила, що також очікує візиту угорської делегації.

Угорщина й Туреччина є єдиними країнами-членами НАТО, які ще не ратифікували заявки Швеції та Фінляндії. 1 березня правляча в Угорщині партія «Фідес» заявила, що підтримає ратифікацію.

Дебати з цього питання почалися в угорському парламенті 1 березня.

Для прийняття нових членів НАТО потрібна одностайність серед усіх 30 країн-членів.